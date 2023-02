Donatorji v Ženevi obljubili več kot milijardo dolarjev za Jemen

Ženeva, 27. februarja - Udeleženci današnje donatorske konference za Jemen, kjer že osem let divja državljanska vojna, so Združenim narodom obljubili skoraj 1,2 milijarde dolarjev za to državo, je sporočil koordinator za humanitarno pomoč pri ZN Martin Griffiths. ZN so sicer pred tem ocenili, da za pomoč 17 milijonom ljudem v Jemnu potrebujejo 4,3 milijarde dolarjev.