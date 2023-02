Tina Šutej v Turčijo po medaljo na EP

Ljubljana, 27. februarja - Najboljša slovenska atletinja Tina Šutej bo prvo ime 12-članske slovenske reprezentance, ki bo nastopila na dvoranskem evropskem prvenstvu med 2. in 5. marcem v Istanbulu v Turčiji. Šutej bo v skoku s palico branila srebro z EP leta 2021 v Torunu in ima najboljši izid v Evropi in drugega na svetu.