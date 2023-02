V +MSUM tridelna razstava na temo muzejskih zbirk

Ljubljana, 28. februarja - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) bodo drevi odprli razstavo Vaje v zbirki, ki izhaja iz razmišljanja o zbirkah in njihovih postavitvah skozi historičen kontekst. Napeljuje na zamisel, da umetniška dela in njihove postavitve niso nekaj statičnega. Ob odprtju razstave bosta Maja Smrekar in Ada von Eyachtal izvajali performans Delo in dom.