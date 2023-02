Tečaji na Wall Streetu začenjajo nov teden z rastjo

New York, 27. februarja - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja zvišujejo. Za optimistično razpoloženje so poskrbeli statistični podatki iz ZDA, ki blažijo bojazni pred zaostrovanjem denarne politike ameriške centralne banke. Naročila trajnega blaga so se januarja zmanjšala bolj od pričakovanj.