Primark izboljšal napovedi za tekoče poslovno leto

London, 27. februarja - Britanska veriga trgovin z oblačili Primark je zvišala napovedi o prihodkih in dobičku v tekočem poslovnem letu. Inflacija je nekoliko popustila, potrošniki pa so kljub visokim življenjskim stroškom že začeli načrtovati in trošiti za poletne počitnice, so pojasnili v Primarkovi krovni družbi Associated British Foods (ABF).