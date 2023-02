Občini Metlika milijon evrov evropskih sredstev za ureditev kanalizacije v Kloštru in Primostku

Metlika, 27. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je Občini Metlika iz načrta za okrevanje in odpornost za ureditev kanalizacije v vaseh Klošter in Primostek odobrilo milijon evrov evropskih sredstev, so sporočili z metliške občine. Naložba je sicer vredna 2,9 milijona evrov, preostanek bo prispevala občina.