Marec bo na Univerzi v Ljubljani v znamenju kulture in umetnosti

Ljubljana, 27. februarja - Na Univerzi v Ljubljani (UL) se bo marca v okviru meseca kulture in umetnosti zvrstilo več kulturnih dogodkov, med njimi projekcije filmov, razstave in koncerti. Po navedbah UL bodo dogodki ponudili vpogled v kulturno dogajanje in udejstvovanje študentk, študentov, zaposlenih in alumnov UL.