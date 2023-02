Gospodarsko razpoloženje v območju evra nepričakovano slabše

Bruselj, 27. februarja - Gospodarsko razpoloženje v območju evra in EU se je februarja nepričakovano poslabšalo. Kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI), ki ga meri Evropska komisija, se je z januarskih 99,8 točke znižal na 99,7 točke, so danes sporočili v Bruslju. Analitiki so pričakovali vnovično rast, v povprečju na 101,0 točke.