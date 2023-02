V novem razstavnem prostoru v Londonu multimedijska razstava Davida Hockneyja

London, 28. februarja - V Londonu so odprli nov umetniški prostor Lightroom z razstavo britanskega umetnika Davida Hockneyja. Obiskovalci se lahko blizu londonske postaje King's Cross do začetka junija potopijo v njegovo vesolje slik, video instalacij in glasovnih posnetkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.