Avstrijski policist ustrelil kolega

Bad Mitterndorf, 27. februarja - Na policijski postaji v kraju Trieben na Zgornjem Štajerskem v Avstriji je policist danes ustrelil kolega, so sporočile tamkajšnje oblasti. Osumljenca so aretirali, preiskavo pa so prevzeli policisti sosednje zvezne dežele Salzburg. Zaenkrat ni znano, ali je šlo za namerno dejanje ali za nesrečo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.