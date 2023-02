V Celju razstava najdenih kovancev in železnega orodja iz pozne antike

Celje, 27. februarja - V pritličju Knežjega dvora v Celju si je mogoče ogledati arheološko razstavo Ljubija - zaklad pod skalo. Na razstavi Pokrajinskega muzeja Celje so na ogled bronasti novci in železno orodje iz poznorimskega obdobja. Po besedah avtorice postavitve Maje Bausovac je razstava majhna, a vsebinsko pomembna, saj so razstavljene izjemne najdbe.