Vipavska občina in Univerza v Novi Gorici sklenili sodno poravnavo za najem dvorca Lanthieri

Vipava, 27. februarja - Po prenovi dvorca Lanthieri sredi Vipave je slednjega dobila v najem Univerza v Novi Gorici. Vendar se je zaradi uporabe nekaterih delov prenovljenega dvorca in višine letne najemnine začelo zapletati, ko je županovanje v Vipavi prejšnji mandat prevzel Goran Kodelja. Po letu in pol obravnav sta Občina Vipava in univerza sklenili sodno poravnavo.