V CD nocoj večer novega klavirskega evropskega jazza mlajše generacije

Ljubljana, 28. februarja - Cankarjev torek drevi prinaša večer novega klavirskega evropskega jazza mlajše generacije iz Nemčije in Beneluksa. V Klubu Cankarjevega doma (CD) bosta namreč nastopila jazzovska pianistka Johanna Summer in trio De Beren Gieren, ki med drugim slovi po samosvojem zvoku in iskrivih melodijah.