Snežne razmere v visokogorju

Veter še prenaša sneg in dela zamete na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel. Vetru izpostavljene lege so spihane do pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. Ob močni ohladitvi je novi sneg ostal suh, veter ga prenaša v zamete. Star sneg je pomrznil, je pa večinoma prekrit z nekaj novega. Sneg je rahel in mehak, starejša podlaga pa je trda in tudi poledenela. Veliko je zametov, nastale so nove in manjše opasti. Višina snežne odeje in količine novega snega so precej neizenačene.

Danes bo večinoma oblačno, ponekod v gorah megleno. Le v zahodnih Julijcih se bo popoldne lahko občasno pokazalo sonce. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Temperatura bo pod ničlo. Tudi v torek bo vreme podobno, veter bo šibkejši. V sredo bo predvsem dopoldne ponekod delno jasno, čez dan se bo od juga postopno pooblačilo. Proti večeru bo ponekod občasno rahlo snežilo. Vzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okoli 900 metrov. V četrtek bo oblačno in ponekod megleno ter večinoma suho. Veter bo spet nekoliko oslabel.

Snežne in plazovne razmere se zaradi pretežno oblačnega in mrzlega vremena ne bodo kaj dosti spreminjale. Veter bo še prenašal sneg, a večjih novih zametov ne bo. Sneg bo ostal suh in mehak, le nekoliko se bo sesedel. Zaradi nizkih temperatur bo v mraziščih lahko nastajal globinski srež, kar pomeni nastanek šibke plasti v snežni odeji.