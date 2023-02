V BiH ustanovili novo stranko Hrvatov

Široki Brijeg, 27. februarja - Hrvati v občini Prozor-Rama v osrednjem delu Bosne in Hercegovine so v soboto ustanovili novo stranko. Ramska narodna stranka (RNS) je nastala zaradi nezadovoljstva nad delovanjem drugih hrvaških strank v BiH in bo predstavljala alternativo vodilni stranki tamkajšnjih Hrvatov HDZ BiH, je napovedal njen ustanovitelj in župan občine Jozo Ivančević.