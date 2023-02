V priporu zaradi pomoči kitajskim državljanom pri nezakonitih migracijah

Čatež ob Savi, 27. februarja - Policisti so v petek zvečer v Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila španskih registrskih oznak, za katerega so med postopkom ugotovili, da prevaža pet državljanov Kitajske, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Avtomobil so mu zasegli, sodnik pa je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.