V klavnicah lani zaklali manj konj in goveda ter več ovc in perutnine

Ljubljana, 27. februarja - V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 800 konj, 123.000 govedi, 230.000 prašičev, 12.000 ovc, 1000 koz, 4000 kuncev in 41,4 milijona kljunov perutnine. Konj, govedi, prašičev in koz so zaklali manj kot predlani, medtem ko se je zakol ovc, kuncev in perutnine povečal, je danes sporočil državni statistični urad.