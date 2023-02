O lanskem poslovanju danes svet onkološkega inštituta

Ljubljana, 28. februarja - Člani sveta zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana bodo po tistem, ko so konec januarja sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2023, danes na mizi imeli letno poročilo za leto 2022. Na dnevnem redu je med drugim tudi obravnava redne delovne uspešnosti in letnega ocenjevanja direktorjev.