Trgovci januarja z višjimi prihodki

Ljubljana, 27. februarja - Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je januarja po štirih mesecih zniževanja zvišal, in sicer za 4,1 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi se je zvišal za 11,2 odstotka, trgovini z živili za 0,9 odstotka in trgovini z neživili za 0,2 odstotka, so sporočili s statističnega urada.