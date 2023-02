Podprvaki Argentinci ostali brez mesta na košarkarskem SP

Buenos Aires, 27. februarja - Argentinska košarkarska reprezentanca je ostala brez mesta na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom organizirali Filipini, Japonska in Indonezija. V zadnjem, 12. krogu južnoameriških kvalifikacij so podprvaki z zadnjega SP doma izgubili proti Dominikanski republiki s 75:79.