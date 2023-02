Ljubljana, 27. februarja - Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan bo danes ob 13. uri v avli ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Dunajski 22 v Ljubljani dal izjavo za medije glede potrjenega primera na območju občine Cerklje na Gorenjskem ter predstavil ukrepe za preprečitev širjenja bolezni, so sporočili z MKGP.