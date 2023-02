V Ukrajini novi ruski zračni napadi

Kijev, 27. februarja - Rusija je v jutranjih urah nad Ukrajino izvedla nove napade z brezpilotnimi letali, v katerih sta bile ubiti dve osebi, še tri pa so bile ranjene, so danes sporočile ukrajinske sile. Ob tem so dodale, da jim je uspelo sestreliti 11 od 14 brezpilotnih letal šahed, poroča francoska tiskovna agencija AFP.