Varno po internetu: Najmlajši otroci naj bodo za zasloni le v spremstvu staršev, z najstniki pomemben iskren pogovor

Ljubljana, 27. februarja - Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih odsvetujejo uporabo zaslonov otrokom do dveh let starosti, nato pa priporočajo uporabo zgolj v spremstvu staršev. Z otroki, predvsem pa potem z najstniki pa je zelo pomemben iskren pogovor o uporabi naprav in pasteh interneta. V centru Logout svetujejo tudi družinski načrt uporabe zaslonov.