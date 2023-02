Na čelo italijanske opozicijske Demokratske stranke izvoljena Elly Schlein

Rim, 27. februarja - Na nedeljskih volitvah za novega vodjo italijanske opozicijske Demokratske stranke (PD) je presenetljivo slavila vzhajajoča zvezda PD in nekdanja evroposlanka Elly Schlein. Prejela je 54 odstotkov glasov in tako premagala Stefana Bonaccinija, predsednika dežele Emilija-Romanja, ki so mu javnomnenjske ankete pripisovale največ možnosti za zmago.