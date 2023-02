Dnevnik: Policija zaradi spolnih zlorab mladoletnic ovadila trenerja jahanja

Ljubljana, 27. februarja - Policija je končala štiri mesece trajajočo obsežno kriminalistično preiskavo spolnih zlorab mladoletnic in tožilstvu ovadila trenerja jahanja v enem od ljubljanskih konjeniških klubov. Primer temelji na pričanju žrtev in številnih prič, kriminalisti so opravili več kot sto razgovorov, poroča časnik Dnevnik.