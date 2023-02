Dallas zapravil 27 točk naskoka, Lillardovih 71 točk

Dallas, 27. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili 30. poraz v sezoni, potem ko so proti Los Angeles Lakers zapravili 27 točk naskoka. Jezerniki so slavili s 111:108, slovenski as Luka Dončić pa je za Dallas dosegel 26 točk. Damian Lillard je ob zmagi svojih Portland Trail Blazers proti Houstonu s 131:114 dosegel kar 71 točk.