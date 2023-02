Kopitarjevi kralji izgubili proti New York Rangers

New York, 27. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v gosteh izgubili proti New York Rangers z 2:5. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce, s kralji pa je zabeležil 28. poraz v sezoni. Vseeno je Los Angeles na zahodu ostal na tretjem mestu.