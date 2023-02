Kopitar ne razmišlja o veteranskem statusu, le o boju za končnico

New York, 27. februarja - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je po sinočnjem porazu njegove ekipe Kings v tekmi lige NHL proti Rangers v New Yorku z 2:5 slovenskim dopisnikom povedal, da ima pred sabo še kar nekaj tekem in ne razmišlja o svojem veteranskem statusu, ampak o naslednji tekmi v noči s torka na sredo proti Winnipegu v Kanadi ter boju za končnico.