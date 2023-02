Angers, 26. februarja - Nogometaši Paris St. Germaina so naredili nov velik korak k novi osvojitvi naslova državnega prvaka. Na derbiju prvouvrščenih ekip so na vročem gostovanju v Marseillu zmagali s 3:0 in s tem na lestvici prednost pred tokratnimi tekmeci povišali na osem točk.