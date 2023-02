Slovenski plavalci znova prevladovali v Beogradu

Beograd, 26. februarja - Slovenski plavalke in plavalci so drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga v Beogradu 16-krat stopili na zmagovalni oder, po dvakrat sta zmagali Janja Šegel in Špela Perše, po enkrat pa Bor Vran-Benkovič, Nik Peterlin in Hana Sekuti. V ženski preizkušnji deklet na 1500 m prosto pa je bilo slovensko zmagoslavje kar trojno.