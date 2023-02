Kvalifikacije ekipnega sprinta Američankam in Norvežanom, Slovenija v izločilnih bojih

Planica, 26. februarja - V kvalifikacijah ekipnega sprinta na svetovnem prvenstvu v Planici sta kot najboljši v izločilne boje napredovali reprezentanci ZDA v ženski konkurenci in Norveške v moški. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta bili 12., Slovenca Miha Šimenc in Vili Črv pa 13., tako da sta se obe ekipi prebili v izločilne boje najboljših 15.