Skoki za nordijsko kombinacijo v Planici po padcih prestavljeni na 12.30

Planica, 26. februarja - Skoki na mešani ekipni tekmi za nordijsko kombinacijo na svetovnem prvenstvu v Planici so prestavljeni na 12.30 uro, so sporočili organizatorji. V poskusni in nedokončani prvi seriji se je pripetilo nekaj padcev, zato naj bi se tekmovanje začelo po dodatnem utrjevanju doskočišča, saj je ponoči zapadlo veliko snega.