Vreme: Danes bo oblačno, čez dan se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost prehodno trgala

Ljubljana, 26. februarja - Predvsem v južni in jugovzhodni Sloveniji bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo dopoldne še nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme, krajša obdobja sončnega vremena bodo na Primorskem. Ponekod v južnih krajih bo še naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zjutraj zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do ponedeljka zjutraj bodo na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje do okoli 120 km/h.

Obeti: V torek in sredo bo na zahodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v južni in jugovzhodni Sloveniji bodo v sredo občasno rahle padavine. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo v torek zvečer spet okrepila.

Vremenska slika: Nad severnim in osrednjim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se nadaljuje nad osrednji Balkan. Nad naše kraje doteka vlažen, v nižjih zračnih plasteh od severovzhoda tudi hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo južno od nas še padavine, v notranjosti Hrvaške bo snežilo. Čez dan se bo oblačnost predvsem v krajih zahodno od nas trgala. Pihal bo severovzhodnik, ob severnem Jadranu močna burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v Gorskem Kotarju bo rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Biovreme: Čez dan bo vremenska obremenitev nekoliko popustila, v ponedeljek bodo vremensko občutljivi še imeli značilne vremensko pogojene težave.