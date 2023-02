Dvajseta zmaga ACH Volleyja, Merkur Maribor dokončno tretji

Ljubljana, 25. februarja - Odbojkarji ACH Volleyja so v 20. krogu državnega prvenstva zabeležili še 20. zmago, v Murski Soboti so s 3:1 ugnali Panvito Pomgrad, ki je tako dokončno ostala brez možnosti, da po rednem delu zasede tretje mesto. To bo pripadlo Merkur Mariboru, tretji položaj pred končnico je potrdil z zmago proti Salonitu Anhovo.