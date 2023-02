Prvi vrhunec planiškega SP se je za Slovence končal z grenkim priokusom

Planica, 25. februarja - Tekma na srednji skakalnici v moški konkurenci je bila, glede na dosežke na treningih in kvalifikacijah, na svetovnem prvenstvu v Planici prva priložnost za domače tekmovalce, da sežejo zelo visoko. A po pravi loteriji z vremenskimi razmerami in odločitvami vodstva tekme so bili na koncu domači skakalci razočarani.