Izidi nordijske kombinacije na SP v Planici

* Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 24:36,3 2. Julian Schmid (Nor) + 19,4 3. Franz-Josef Rehrl (Avt) 21,0 4. Vinzenz Geiger (Nem) 41,4 5. Manuel Faisst (Nem) 42,1 6. Kristjan Ilves (Est) 45,1 7. Stefan Rettenegger (Avt) 48,6 8. Joergen Grabaaak (Nor) 49,0 9. Ryota Yamamoto (Jap) 49,1 10. Eric Frenzel (Nem) 49,1 ... 39. Gašper Brecl (Slo) 5:21,7 41. Matic Garbajs (Slo) 5:53,9 43. Matic Hladnik (Slo) 6:13,7 46. Matija Zelnik (Slo) 7:14,2