Izidi smučarskega teka na SP v Planici

* Izidi, smučarski tek, skiatlon: - ženske: 1. Ebba Andersson (Šve) 38:11,8 2. Frida Karlsson (Šve) + 22,0 3. Astrid Öyre Slind (Nor) 48,0 4. Katharina Hennig (Nem) 53,3 5. Kerttu Niskanen (Fin) 56,3 6. Krista Parmakoski (Fin) 1:22,1 7. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 1:23,9 8. Anne Kjersti Kalva (Nor) 1:24,0 ... 23. Eva Urevc (Slo) 2:48,9 43. Neža Žerjav (Slo) 6:52,3 47. Anita Klemenčič (Slo) 8:12,8 50. Lucija Medja (Slo) 11:09.2 ...