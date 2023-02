Rusija ustavila dobavo nafte Poljski

Varšava, 25. februarja - Poljski naftni koncern Orlen je danes sporočil, da je Rusija ustavila dobavo nafte državi prek naftovoda Družba. To glede na njihova zagotovila ne bo imelo posledic za Poljake - na to možnost so bili pripravljeni, poleg tega pa je ruska nafta nazadnje pokrivala le okrog deset odstotkov njihovih potreb, poroča poljska tiskovna agencija PAP.