Slovenke razočarane zaradi četrtega mesta, a vesele zaradi ekipnega nastopa

Planica, 25. februarja - Slovenske skakalke so na drugi ženski skakalni preizkušnji domačega nordijskega svetovnega prvenstva v Planici na ekipni tekmi ostale tik pod zmagovalnim odrom. Maja Vtič, Ema Klinec, Nika Prevc in Nika Križnar so bile nekoliko razočarane zaradi četrtega mesta, a zadovoljne zaradi dobre ekipne predstave.