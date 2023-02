Nemke zmagovalke ekipne tekme v Planici, Slovenke četrte

Planica, 25. februarja - Nemške smučarske skakalke (843,8 točke) so na krilih planiške svetovne prvakinje med posameznicami Katharine Althaus zmagovalke ekipne tekme na prvenstvu v Planici. Po številnih težavah zadnje dni so se dobro za kolajne borile tudi Slovenke Maja Vtič, Ema Klinec, Nika Prevc in Nika Križnar, ki so z 819,1 točke zasedle četrto mesto.