Ministrstvo objavilo poziv učiteljem za napotitev na delo v evropskih šolah

Ljubljana, 26. februarja - Ministrstvo je objavilo poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom 1. septembra. Iščejo učitelje športne vzgoje na primarni stopnji in učitelje francoščine na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt ter učitelje zgodovine in geografije na sekundarni stopnji Evropske šole Bruselj. Rok za prijavo je 27. marec.