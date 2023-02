Zaradi megle preložili začetek ženskega smuka

Crans Montana, 25. februarja - V Crans Montani bi se moral ob 11. uri začeti sedmi smuk za svetovni pokal alpskih smučark. Vendar pa so organizatorji začetek tekme preložili za vsaj pol ure zaradi megle. Že pred tem so imeli v Švici težave s pripravo proge zaradi pretoplega vremena. Zaradi zmehčane proge so četrtkov trening smuka odpovedali.