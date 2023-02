Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 2.)

Ljubljana, 24. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je Slovenija Ukrajino v letu ruske invazije podpirala s humanitarno, materialno in vojaško pomočjo, po oceni zunanje ministrice Tanje Fajon pa skupna vrednost pomoči doslej presega 27 milijonov evrov. Poročale so tudi o labodih v občini Cerknica, ki so poginili zaradi ptičje gripe.