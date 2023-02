Varnostni svet ZN ob obletnici ruske invazije razpravljal o razmerah v Ukrajini

New York, 24. februarja - Ob današnji obletnici ruske invazije na Ukrajino je v New Yorku potekalo zasedanje Varnostnega sveta ZN na ministrski ravni. Začetek zasedanja so zaznamovali z minuto molka, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je uvodoma dejal, da "Rusija v Ukrajini ustvarja pekel".