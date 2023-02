Lucija Hribar v Cottbusu v boj za kolajne

Cottbus, 25. februarja - Slovenska telovadka Lucija Hribar, ki je to sezono v odsotnosti Teje Belak in Tjaše Kysselef prvo ime reprezentance, je uspešno začela novo gimnastično sezono. Na svetovnem pokalu v nemškem Cottbusu, 46. turnirju prvakov, se je 21-letna članica Zelene jame na dvovišinski bradlji s peto oceno uvrstila v današnji finale in boj za kolajne.