24ur: Furs ženi davčnega svetovalca Roka Snežiča zasegel maseratija

Ljubljana, 24. februarja - V Mariboru so uslužbenci finančne uprave zasegli vozilo maserati bosanskih registrskih tablic davčnega svetovalca Roka Snežiča oziroma njegove žene, poroča spletni portal 24ur. Snežič je potrdil, da so vozilo zasegli, a pojasnil, da je lastnik avtomobila fizična oseba iz Bosne in Hercegovine (BiH), njegova žena pa naj bi ga imela le v najemu.