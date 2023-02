Skupina G7 pozvala k umiku ruskih sil iz Ukrajine

Tokio, 24. februarja - Članice skupine G7 so danes na virtualnem srečanju, na katerem se jim je pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ponovno poudarile zavezanost ustavitvi ruske agresije na Ukrajino. Ob tem so Moskvo pozvale, naj nemudoma, brezpogojno in v celoti umakne svoje sile s celotnega mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine.