Mednarodni dan polževega vsadka namenjen podpori pred odločitvijo o vstavitvi naprave

Ljubljana, 25. februarja - Obeležujemo mednarodni dan polževega vsadka, elektronske naprave, ki obide nedelujoče dele ušesa in neposredno stimulira slušni živec. V okviru dneva se je v organizaciji Zveze društev gluhih in naglušnih v sredo odvil spletni seminar, na katerem so udeležence seznanili s psihološkimi in medicinskimi vidiki implantacije polževega vsadka.