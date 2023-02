Swiatek in Krejčikova za naslov v Dubaju

Dubaj, 24. februarja - Prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek in Čehinja Barbora Krejčikova bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 2,8 milijona dolarjev. Swiatek je v polfinalu s 6:4 in 6:2 odpravila petopostavljeno Američanko Coco Gauff, Krejčikova pa je s 6:1, 5:7 in 6:0 izločila tretjo nosilko, Američanko Jessico Pegula.