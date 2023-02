Evropske borze občutno navzdol, dražja nafta, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 24. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes zabeležili občutne padce. Na to je vplivala objava podatkov januarske inflacije v ZDA, ki se je znova zvišala. Vlagatelji so zaskrbljeni, da bi to prisililo ameriško centralno banko Federal Reserve k še bolj agresivnemu dvigu obrestnih mer. Nafta se je podražila, tečaj evra je padel.